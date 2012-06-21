В американській корпорації Intel повідомили про перехід на 7-нанометровий техпроцес. Його впровадження заплановано на 2023 рік. Про це стало відомо в середу, 24 березня.

Як повідомляє пресслужба Intel, в компанії зуміли вирішити основні проблеми, які призвели до відставання від основного конкурента – AMD. Перший продукт з новою технологією називатиметься Meteor Lake. Відзначається, що літографічні маски для випуску 7-нм кристала з його «обчислювальною частиною» будуть передані на виробництво вже в другому кварталі 2021 року, після чого почнеться тестування. Кінцевий продукт буде представлено клієнтам до 2023-го.

Відомо, що Intel не відмовляється від співпраці з іншими виробниками напівпровідників – TSMC, Samsung, GlobalFoundriers і UMC. Таким чином, крім новго чипа, процесори компанії буду оснащені гібридною архітектурою, в якій з'єднають високопродуктивні і енергоефективні ядра. Експерти вважають, що нові напівпровідники отримають сумісність з сокетом LGA 1700.

Раніше повідомлялося, що в світі спостерігається дефіцит напівпровідників, через що скорочується кількість поставок готових товарів. Йдеться не тільки про смартфони, але й телевізори, ігрові приставки та автомобілі. Тим часом самі виробники чипів збираються вдруге менш ніж за рік суттєво підвищити ціну на свою продукцію, що спровокує зростання вартості кінцевих продуктів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»