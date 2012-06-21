Забезпечити українські села якісним інтернетом — не для розваги, а задля підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрної галузі. Над цим всерйоз працює український уряд. Можливості для реалізації цієї мети обговорювали нещодавно на зустрічі в Пекіні перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів і член наглядової ради Huawei Technologies Тянь Фен.
За словами Степана Кубіва, цифрова економіка — один із пріоритетів роботи уряду. Країна має понад 100 тисяч професіоналів IТ, в галузі працює понад 5 тисяч компаній. Україна активно розвиває технологію 3G. Та майже 40% сільських регіонів досі користуються лише зв’язком 2G.
До речі, перший віце-прем’єр прилетів до Китаю з Туреччини, де ознайомився з упровадженням стандартів 4G і 4.5G. Активну участь у запуску цих технологій в Туреччині бере й Huawei. На думку Степана Кубіва, китайська компанія могла б співпрацювати також з Україною в секторі сучасних технологій зв’язку. Це не лише надасть імпульсу розвитку промисловості та сільського господарства, а й підвищить рівень освіти і цифрової грамотності в найвіддаленіших районах.
У планах Києва — підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу для розширення покриття 3G і впровадження 4G, будівництво центрів обробки даних для державних потреб, упровадження ІКТ-технологій у передові галузі української економіки — від авіа- та ракетобудування до атомної енергетики.
Тянь Фен зазначив, що Україна важлива для Huawei з огляду на геополітичну ситуацію і наявність високоосвічених кадрів. Компанія активно співпрацює з провідними компаніями зв’язку і замислюється про упровадження ІКТ в інших галузях промисловості.
На зустрічі сторони торкнулися можливих напрямів взаємодії: побудови ЦОД, упровадження ІКТ на залізниці, в авіакосмічній галузі і в енергетиці, зокрема будівництві сонячних електростанцій. Також озвучено ідею створення спільного підприємства для впроваджень ІКТ-рішень.