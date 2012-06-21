Учора під головуванням віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка відбулося засідання Ради у справах осіб з інвалідністю. Воно було присвячене обговоренню проекту урядового розпорядження «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до доповіді Україною про виконання Конвенції» перед повторною подачею його на розгляд уряду.
— Вперше в серпні 2015 року на засіданні Комітету ООН із прав людей з інвалідністю в Женеві було заслухано доповідь України про виконання Конвенції. Комітет прийняв заключні зауваження до доповіді, — сказав Павло Розенко. — На сьогодні план заходів доопрацьовано. Ним ламаємо стереотип щодо того, що питаннями людей з інвалідністю займається лише Мінсоцполітики. В проекті розпорядження виписано три основні функції, які мають виконати міністерства. Перша — виконання плану з визначення посадових осіб на рівні не нижче заступників керівника органів влади, які відповідатимуть за забезпечення, дотримання і реалізацію прав і свобод людей з інвалідністю. Друга — розробка методик оцінки своєї роботи щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю. Третя — створення постійно діючих робочих груп із залученням до їхнього складу представників громадських об’єднань, що опікуються питаннями осіб з інвалідністю, передбачити повноваження щодо опрацювання відповідних пропозицій, нормативних актів. Ми переносимо акценти на діяльність усіх центральних органів виконавчої влади.
Директор департаменту соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики Оксана Полякова зауважила, що за останній тиждень опрацьовано всі зауваження і пропозиції, що надійшли до профільного міністерства. Найбільше таких, за її словами, надійшло від уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича та уповноваженого уряду з питань прав людей з інвалідністю Раїси Панасюк.
— У результаті роботи суттєво доопрацьовано деякі розділи. Зокрема той, у якому йдеться про збырання даних про людей з інвалідністю в усіх сферах, включаючи охорону здоров’я, освіту, працевлаштування, участь в політичному житті, доступ до правосуддя, соціальний захист тощо, — повідомила Оксана Полякова.