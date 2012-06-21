Члени сумського спортивного клубу інвалідів «Фенікс» здійснили сходження на найвищі гірські вершини Греції та Чехії.
Про це повідомив керівник клубу журналіст Олександр Грінка, наголосивши, що альпінізмом він і його друзі захопилися ще 12 років тому, коли здійснили перші походи до гірських вершин Словаччини, Туреччини, Грузії, Чорногорії…
Однак вершина Скала на грецькому Олімпі, що на висоті 2866 метрів над рівнем моря, та Сніжка в Чехії (1603 метри) з іншого альпіністського розряду складності і потребували неабиякої мужності й сили від дев’яти «феніксівців» першої, другої та третьої груп інвалідності.
Втім, обидві вони підкорилися сумським активістам, з-поміж яких найстаршому – 65, а наймолодшому – 4 роки.
За словами учасників сходження, інакше і не могло бути, адже девізом «Феніксу» назавжди стали слова «Не бійся жити». Тож і зараз члени клубу готуються до підкорення нових гірських вершин.