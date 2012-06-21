Мексиканський архітектор Фернандо Ромеро, який займається інвестиціями та є представником сім'ї мексиканських мільярдерів Ромеро-Слім назвав Україну цікавим ринком для можливих інвестицій через її значний потенціал зростання.
Про це повідомляє «Інтерфакс».
Ромеро цікавлять українські аеропорти та морські порти, логістика, сучасні інфраструктурні проекти. За його словами, Україна має багато спільного з Мексикою – від значного майнового розшарування населення до близькості до великих і багатих ринків. Ромеро цікавий внутрішній ринок України з огляду на 40 мільйонів населення. На його думку, наразі правильний момент для інвестування в Україну і можливої реалізації проектів державно-приватного партнерства або концесії.