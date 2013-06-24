Від початку чинності урядової грантової програми «єРобота» держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 млрд грн. Грантові кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали 10 400 українців. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Це інвестиції у створення тисяч нових малих і середніх підприємств, масштабування бізнесу компаній, які працюють, а також понад 35 тисяч нових робочих місць для наших громадян. Отримувачі грантів уже повернули до бюджету понад 1 млрд грн інвестованих коштів у вигляді сплачених податків та зборів», — зазначила вона.

Загалом з початку впровадження проєкту «єРобота» у липні 2022 року за програмою «Власна справа» видано 9634 мікрогранти на 2,3 млрд грн; на розвиток переробних підприємств — 482 гранти на 2,5 млрд грн; на садівництво та розвиток тепличного господарства — 144 гранти на 631 млн грн; ветеранам та членам їхніх родин — 132 гранти на 50 млн грн, повідомляє Міністерство економіки.