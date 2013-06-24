«Маємо забезпечити комплексну підтримку та умови для нового етапу життя повернутих дітей та молоді», — на цьому під час круглого столу «Посилення комплексної підтримки реінтеграції дітей, що повертаються», наголосила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець.

У заході взяли участь голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова, керівник програми із захисту дітей представництва ЮНІСЕФ в Україні Джин Чой, виконавчий директор МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» Галина Скіпальська, директор Київського обласного відділення МБО «БФ «СОС Дитячі Містечка» Україна Олена Кріпак та інші.

«Хочу подякувати нашим партнерам, які роблять надзвичайно вагомий внесок у підтримку українських дітей та молоді. Кожен з вас фактично інвестує в майбутнє тих, хто повернувся з депортації, допомагаючи їм відновити життєвий шлях і сформувати підґрунтя для гідного самостійного життя. Ми працюємо з дітьми і молоддю, які пережили глибокий травматичний досвід. І в цій роботі важливо мати спільне розуміння, щоб забезпечити ефективну підтримку та реінтеграцію кожному», — наголосила заступниця міністра.

Учасники круглого столу обговорили практичні кроки реінтеграції дітей і молоді після повернення з депортації, примусового переміщення або тимчасово окупованих територій. Ідеться про психологічну допомогу, роботу із травматичним досвідом, юридичний та соціальний супровід, освітню підтримку, гуманітарну допомогу, підтримку у працевлаштуванні та розвитку самостійності.

Як відомо, торік з ініціативи Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності уряд запровадив одноразову підйомну допомогу обсягом 50 тисяч гривень. Вона покликана стати першим ресурсом підтримки для дітей та молоді віком до 23 років, які повернулися на підконтрольну Україні територію.

Наразі в межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA в Україну з депортації, примусового переміщення або тимчасово окупованих територій повернуто 2083 дитини.

Після дискусії присутні відвідали першу в Києві соціальну квартиру для молоді, яка повернулася з окупації. У квартирі мешкають дев’ятеро хлопців віком від 18 до 21 року. Вони можуть перебувати тут, поступово адаптуючись до самостійного життя та отримуючи необхідну допомогу.

Юнаки поділилися своїми історіями та відзначили важливість такого формату підтриманого проживання. За їхніми словами, це безпечний простір, який дає змогу крок за кроком відновлюватися та вибудовувати новий етап життя в Україні.

Соціальна квартира в Києві — складова проєкту «Посилення комплексної підтримки реінтеграції для дітей, що повертаються», який реалізують у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA в партнерстві з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Проєкт впроваджує консорціум організацій: ГС «Українська мережа за права дитини», МБО «БФ «СОС Дитячі Містечка» Україна», МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», ГО «Ліга соціальних працівників України», БО «БФ «Спасемо Україну», БО «БФ «Голоси дітей» за підтримки ЮНІСЕФ та фінансування урядів Канади, Норвегії та США.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності