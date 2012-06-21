За підсумками січня-березня 2017 р. інвестиції в аграрний сектор України склали $ 403 млн, тим самим перевищили докризовий період, повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу".
При цьому інвестиції в аграрний сектор зросли на 52,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 р., і на 28,4% порівняно з першим кварталом 2013 р.
Структура інвестицій показує, що підприємства активно оновлюють техніку та обладнання, а також реалізовують відкладений попит. 97% інвестицій першого кварталу 2017 р. припало на матеріальні активи. Найбільше (23% загальних капітальних інвестицій) склали інвестиції в машини та устаткування, транспортні засоби - 15%, інженерні споруди - 14%, нежитлові будівлі - 11%. Порівняно з першим кварталом 2016 р., інвестиції в транспортні засоби в гривневому еквіваленті зросли на 96,1%, машини та обладнання - на 35,9%, інженерні споруди - на 8,9%.
Крім того, станом на 6 червня 2017 р. вперше з жовтня 2014 р. загальна ринкова вартість українських публічних аграрних компаній перевищила $ 3,5 млрд.