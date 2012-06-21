Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Уокер та Алмазбек Усенов зустрілися в Запоріжжі з керівниками області та обговорили важливі для регіону питання. Насамперед сторони розглянули заяву голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, зроблену на 13-й позачерговій сесії Запорізької облради. У своєму зверненні, яке адресоване не лише депутатам облради, а й Президентові, Генпрокуророві та голові СБУ, Костянтин Бриль закликав владу зробити усе можливе, аби не допустити дестабілізації та захоплення влади в Запорізькій області.
Представники місії ОБСЄ зауважили, що на початку реалізації реформи з децентралізації влади в Україні існували побоювання щодо реального сценарію дестабілізації в регіоні. Проте час показав, що люди оцінили весь позитив створення об’єднаних територіальних громад. Більше того, Запорізький регіон досяг помітних успіхів. Костянтин Бриль у свою чергу повідомив гостям, що в загальноукраїнському рейтингу формування спроможних територіальних громад Запорізька область посіла третє місце. І це стосується не тільки кількості, а й якості проведення реформ. «Набагато цікавіше розвивати державу та запроваджувати в життя необхідні людям реформи, а не брати участь у політичних інтригах», — сказав голова Запорізької ОДА. За його словами, жителі області відчули важливість створення об’єднаних територіальних громад. Це стосується передусім прямих фінансових відносин «бюджет — громада», що одразу позначилося на якості життя людей. Костянтин Бриль наголосив, що облдержадміністрація працює на засадах партнерських взаємовідносин з усіма громадами. «Ми посідаємо третє місце в державі за кількістю громад, проте цьому передувала непроста праця з людьми на місцях», — сказав він.
Наостанок Костянтин Бриль повідомив, що вже восени в Запоріжжі заплановано провести InCo-форум інтеграції й кооперації. Однією із ключових платформ форуму стануть саме об’єднані громади. Адже інвестори повинні побачити весь позитив співпраці з об’єднаними громадами.