Про те, що Україна — унікальна держава, як і що нині найсприятливіший час інвестувати в неї, Президент Петро Порошенко сказав інвесторам керуючої компанії Horizon Capital та Western NIS Enterprise Fund. Окремо він розповідав про перебіг реформ, які впроваджують у країні, плани влади на майбутнє. Зокрема нагадав, як за останні три роки вдалося стабілізувати макрофінансову ситуацію, відновити економічне зростання, очистити банківську систему, створити антикорупційні інститути, реформувати енергетичний сектор. Не оминув увагою Президент і голосування за освітню, судову, пенсійну й медичну реформи. Він сподівається, що до кінця року Верховна Рада підтримає ініціативу щодо приватизації, що вона відбуватиметься у прозорий спосіб. «Ми проводимо реформи, які роблять Україну сильнішою, успішнішою та надійнішою», — резюмував Петро Порошенко.
У цій зустрічі також взяли участь заступник Глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків і голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові Юлія Ковалів.
Як повідомляє департамент прес-служби АП, інвестори Horizon Capital представляють державні, міжнародні фінансові установи, пенсійні фонди, сімейні бюро та інвесторів, загальний капітал яких перевищує 350 мільярдів доларів. Чотири фонди, якими керує компанія Horizon Capital, інвестували у понад 140 компаній і залучили в них 1,5 мільярда доларів, створивши понад 45 тисяч робочих місць у кожному регіоні України. Western NIS Enterprise Fund був першим донором системи електронних закупівель ProZorro і профінансував Українську академію лідерства. Там нині навчається майже 200 студентів з усієї України.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»