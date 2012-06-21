Напередодні новорічно-різдвяних свят у ПАТ «Біловодський комбінат хлібопродуктів» Роменського району на Сумщині ввели в експлуатацію реконструйований зерносушильний комплекс для приймання та зберігання збіжжя.
За словами голови Сумської ОДА Миколи Клочка, це свідчить насамперед про сприятливий інвестиційний клімат в області, завдяки чому надходять кошти для модернізації сільськогосподарського та промислового виробництва.
Ціна означеного проекту — 56 мільйонів гривень. Загальна потужність біловодського підприємства становить 17 тисяч тонн. Тут не тільки приймають і зберігають зерно, а й виготовляють комбіновані корми і борошно.
Як повідомив голова правління Біловодського комбінату хлібопродуктів Олександр Згурський, нині на комбінаті працюють понад 350 осіб. Тут активно використовують сучасні прогресивні технології, що дає змогу ефективно конкурувати на сучасному ринку зберігання та переробки зерна.