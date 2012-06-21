Російські інвестори не братимуть участі в приватизації української державної власності.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передает прес-служба глави держави.
«Ми повинні, нарешті, удосконалити приватизаційне законодавство. Не тільки шляхом введення електронних аукціонів, а повністю забезпечити прозорий процес», – сказав глава держави.
Він також додав, що у влади є бажання і політична воля забезпечити приватизацію об'єктів державної власності ефективно, відкрито, конкурентно і за новими законодавчими нормами, які забезпечать доступ до цього процесу вітчизняних та іноземних інвесторів, виключаючи Росію.
Нагадаємо, що надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками 2016 року склали 188,9 млн грн, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році.
Крім того, раніше в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) заявили про підтримку пропозиції Міністерства інфраструктури про передачу морських портів у концесію замість приватизації.