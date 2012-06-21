Верховна Рада України у другому читанні розглядає кілька законів, направлених на припинення дискримінації жінок, зокрема, це зміни до Трудового кодексу та закон щодо запобігання домашньому насиллю.
Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу»на каналі «1+1»заявила народний депутат від БПП Ірина Луценко, передає ТСН.
«На сьогодні у Трудовому кодексі сказано, що не може бути ні сексуального переслідування, ні домагання, ні будь-яких інших ознак дискримінації жінки при прийомі на роботу… Також не може бути дискримінації за віком», —зазначила депутат.
Пані Луценко додала, що ставлення до жінок на роботіконтролюватимуть профспілки, Міністерство соціальної політики, управління і комітет у справах праці та інші органи.
Кажучи про законопроект щодо запобігання домашнього насильства, депутат зазначила, що він передбачає створення «гарячої лінії»для постраждалих жінок, передбачається матеріальна, юридична і психологічна допомога, а також створення притулків для них.