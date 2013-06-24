Заступник Міністра юстиції України Ірина Мудра взяла участь у другому річному Міністерському сайд-івенті з відповідальності щодо України, який відбувся у м. Нью-Йорк. Головною темою обговорення української делегації було притягнення росії до відповідальності у зв'язку з жахливими злочинами, які здійснила російська федерація від початку вторгнення на територію України. Про це повідомляє Урядовий портал.

14 листопада 2022 року на 11-ій надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН (далі - ГА ООН) була прийнята Резолюція “Сприяння здійсненню правового захисту та забезпеченню відшкодування збитків у зв'язку з агресією проти України” ES‑11/5, якою росію закликали виплатити військові репарації Україні шляхом створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки, завданні російським повномасштабним вторгненням.

23 лютого 2023 року ГА ООН ухвалила Резолюцію “Принципи Статуту ООН, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні” ES-11/6, чим засудила вторгнення росії проти України. За якою дії держави-агресора були визнані як беззаперечне порушення Статуту ООН, а тому росію повинна “негайно, повністю та безумовно вивести війська з території України”, так як це є порушенням територіальної цілісності та суверенної недоторканності.

«Понад півтора року уряди багатьох країн рішуче засуджують російську агресію. Вони об'єднані однією метою - притягнення росії до відповідальності як держави-агресора з метою відновлення справедливості», - зазначила Ірина Мудра.

У своїй промові, під час виступу в Раді Безпеки ООН, заступник Міністра юстиції акцентувала увагу на таких питаннях, як:

Необхідність перенаправлення заарештованих російських активів на відшкодування збитків, завданих українцям та Україні.

Реалізація механізмів подолання суверенного імунітету росії як держави-агресора, яка розпочала безпрецедентну війну проти України.

Ірина Мудра наголошувала на необхідності створення та вдосконалення механізмів відшкодування збитків, які спричинила росія: “Порушення світового порядку повинно мати певну ціну. Так, передача Україні російських державних активів є крайнім засобом, але це - відповідь на надзвичайний виклик міжнародній спільноті”.

Було презентовано План заходів “Відновлення справедливості” для реалізації п. 7 Формули миру Президента України Володимира Зеленського, який включав:

Забезпечення ефективного розслідування злочинів на національному рівні та запуск Центру координації жертв та свідків.

Забезпечення відповідальності за злочин агресії: створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії, вчинених рф проти України. Україна закликала ООН визначити архітектуру Спеціального трибуналу, закликали держави-учасниці розпочати підготовку відповідного установчого договору.

Партнерство з міжнародними механізмами правосуддя: співпраця з Міжнародним кримінальним судом (14 вересня в Україні було відкрито офіс МКС), а також співробітництво з Слідчою комісією ООН, Євроюстом, Інтерполом та Європолом у справах, пов'язаних із міжнародними злочинами.

Відшкодування та компенсація шкоди, заподіяної жертвам російської агресії та відновлення України: необхідно продовжувати підвищувати та зміцнювати санкційні заходи, які мають зменшити вплив росії та її посередників у веденні війни проти України.

Було акцентовано увагу на активній роботі міжнародного Реєстру збитків для подальшої реалізації всього Компенсаційного механізму. Також українська делегація закликала держави ООН, що підтримали створення Механізму, приєднатися до Договору про міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України.

«Забезпечення колективної реалізації оголошених дій щодо відновлення справедливості стане важливим сигналом світовій спільноті про те, що порядок, організований відповідно до правил працює, що міжнародне право має значення, а будь-які порушення, такі як агресія, неминуче матимуть серйозні наслідки для винних», – зауважила Ірина Мудра.