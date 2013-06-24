У Києві триває Всеукраїнський форум Рад ВПО. Учасники зібралися обговорити подальші плани щодо діяльності Рад ВПО та напрацювати алгоритми інтеграції й адаптації внутрішніх переселенців у громадах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід проводиться за спільної ініціативи Мінреінтеграції у співпраці з Благодійним фондом «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» за підтримки УВКБ ООН та IREX.

«2022 рік – це був рік реагування на виклики та набуття досвіду. Адже у світі не було такого масштабного переміщення за такі короткі строки. 2023 рік – це рік, коли ми перетворюємо набутий досвід в інституційну інфраструктуру», – зазначила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 812 визначено нормативну рамку Рад ВПО. Наразі по всій Україні вже утворено 529 таких Рад.

Посадовиця назвала основні функції Рад ВПО:

– захист прав та інтересів внутрішніх переселенців;

– сприяння адаптації й інтеграції ВПО у приймаючі громади;

– підтримка релокованого бізнесу;

– сприяння створенню робочих місць для ВПО;

– участь у нормотворчій діяльності;

– взаємодія з центральною, регіональною та місцевою владою;

– взаємодія з громадськими й міжнародними організаціями.

«Роль Рад полягає у тому, щоб акумулювати та передавати зворотний зв’язок від ВПО до влади. Щодо потреб та якості роботи з підтримки ВПО. Рішення щодо ВПО у громадах мають ухвалюватися спільно з Радами ВПО», – наголосила посадовиця.

Віце-прем’єр-міністр запропонувала включити керівників обласних Рад ВПО до складу Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав та свобод ВПО. Зокрема, ці представники надаватимуть пропозиції Коордштабу щодо напрацювання політик та розробки нормативно-правових актів.

«Ради ВПО мають стати «голосом» переселенців, який всі будуть чути», – підсумувала Ірина Верещук.