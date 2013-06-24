Завершуючи поїздку на Буковину, Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подякувала керівництву ОВА та місцевих громад за турботу про внутрішніх переселенців. Слова особливої вдячності були адресовані тим, хто огорнув теплом найменших мешканців, які прибули до цього краю. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Наших дітей потрібно захистити від війни. Тому наше спільне завдання – створити для них належні умови. Також ми маємо зрозуміти, скільки ще ВПО зможе прийняти область у разі необхідності. Адже найцінніше для держави – це життя дитини і кожного з нас», – сказала Ірина Верещук.

Вона відзначила, що серед ВПО з дітьми багато тих, хто вже зріднилися зі своїм новим місцем проживання. Вони мають роботу, соціалізувалися та дбають про своє майбутнє. І це є найкращим маркером того, як область опікується переселенцями.

Посадовець закликала місцеві органи влади тісніше співпрацювати з міжнародними організаціями. За їхні кошти в області ремонтують 30 об’єктів, а це ще 1200 місць для розміщення ВПО.

Загалом Чернівецька область прийняла понад 108 тис. вимушених переселенців. Серед них близько 30 тис. – діти. Ця цифра продовжує збільшуватися. І не лише за рахунок новоприбулих, а й за рахунок новонароджених. Молоді мами з числа ВПО із задоволенням обрали нове місце проживання місцем народження своїх дітей.