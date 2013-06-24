Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук провела зустріч із представниками громадських організацій Коаліції «Україна. П’ята ранку». Про це повідомляє Урядовий портал.
Предметом обговорення стали питання, які стосуються повернення депортованих і взятих у заручники цивільних українських громадян.
У міжнародному праві немає такого поняття як цивільний заручник. Це блокує процеси їх повернення. До того ж країна-агресор приховує будь-яку інформацію про них, аби уникнути відповідальності за цей злочин.
Присутні наголосили на необхідності напрацювання системної роботи органів державної влади щодо пошуку та встановлення місця утримання осіб, яких можна вважати цивільними заручниками.
Для цього треба визначити суб’єкт, який формуватиме і реалізуватиме державну політику у сфері захисту та повернення цивільних осіб, які були позбавлені свободи державою-агресором.
Також обговорили супровід повернених із полону цивільних, адже їм так само, як і військовополоненим необхідно надавати комплексну допомогу. Йдеться про психологічну підтримку, реабілітацію, гуманітарну допомогу тощо.
«Ми маємо повернути всіх. Як військовополонених і дітей, так і цивільних. Для цього ми спільними зусиллями маємо напрацювати такий алгоритм», – резюмувала Ірина Верещук.