Співпраця між центрами підтримки цивільного населення – ключ до їхньої ефективної роботи. На цьому наголосила Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час наради з питань діяльності Координаційних центрів підтримки цивільного населення. Про це повідомляє Урядовий портал.

До обговорення долучилися також представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінветеранів, Офісу Президента, обласних військових адміністрацій, міжнародних і громадських організацій.

Учасники засідання прозвітували про роботу Координаційних центрів, а також висловили свої пропозиції щодо удосконалення механізму їхньої роботи.

Так, окрім Координаційних центрів, які діють у кожній області, триває утворення таких центрів у місцевих територіальних громадах.

Нагадаємо, вони координують надання різнобічної допомоги внутрішнім переселенцям, ветеранам та іншим категоріям громадян, які постраждали від російської агресії.

За словами Віце-прем'єр-міністра, для удосконалення системи надання всебічної підтримки та допомоги необхідна систематизована координація та співпраця між усіма обласними та місцевими Коордцентрами.

Задля посилення взаємодії та вирішення проблемних питань посадовиця зініціювала щомісячну зустріч із присутніми на нараді учасниками. Це допоможе напрацьовувати та поширювати хороші практики.

Серед іншого обговорили співпрацю між Координаційними центрами та міжнародними гуманітарними організаціями. У фокусі уваги – гуманітарні потреби областей до зимового періоду.