В Україні має бути сформована єдина державна ветеранська політика.

На цьому Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила в ефірі обласного телебачення. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами посадовиці, незабаром кількість ветеранів збільшиться у рази. Тому вже зараз необхідно напрацьовувати кроки до формування єдиної державної ветеранської політики.

Першим важливим етапом у цьому має бути новий закон про ветеранів.

«Відповідні завдання щодо його розробки поставив Президент. Маємо їх опрацювати й виконати усі складові», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Серед іншого Ірина Верещук нагадала про експериментальний проект щодо запровадження інституту помічника ветерана. За її словами, кожен ветеран повинен мати помічника. Важливо, щоб це було за системою рівний – рівному. Аби ветерани, які пройшли цей шлях і можуть поділитися своїм досвідом, допомагали один одному.

«Наші ветерани та ветеранки не мають стояти у чергах, відчувати брак поваги й уваги. Тому забезпечити їм гідне ставлення і всі належні умови для відновлення нормального життя – першочергове завдання держави», – резюмувала посадовиця.