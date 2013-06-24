Віце-прем’єр-міністр –Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відвідала з робочою поїздкою Полтавщину. Разом із командою Мінреінтеграції вона взяла участь у відкритті модульного містечка, зведеного спільними зусиллями ОВА та міжнародних організацій, поспілкувалася з внутрішньо переміщеними особами, оглянула їхні житлові та побутові умови. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під головуванням Віце-прем’єр-міністра відбулося засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при Полтавській ОВА. Учасники заслухали інформацію про те, як область опікується та інтегрує внутрішньо переміщених осіб.

Зауважимо, що переважна більшість ВПО перемістилась на Полтавщину з Харківської, Донецької, Луганської та Сумської областей. Це зумовлено близькістю географічного розташування.

Для переселенців в області діють різноманітні проекти, як і для решти мешканців. Запроваджено додаткову Комплексну цільову програму підтримки ВПО на 2023-2024 роки. Для покращення цієї роботи цьогоріч було реформовано обласний гуманітарний штаб. Частину його функцій тепер виконує Полтавський обласний центр соціальних служб. До розповсюдження гуманітарної допомоги задіяна мережа установ, які надають соціальні послуги.

Також у межах робочої поїздки відбувся круглий стіл з питань розвитку в регіоні ветеранської політики. Ірина Верещук відзначила комплексний підхід до цього питання. Відновлення захисників і захисниць відбувається через соціальну та психологічну підтримку, надання оздоровчих послуг тощо.

На завершення поїздки відбулася нарада з представниками територіальних громад. Обговорювалася необхідність сприяти інтеграції ВПО через створення Рад з питань внутрішньо переміщених осіб.

«Виклики, які стоять перед нами цього року, не менші, ніж минулого. Але, попри все, ми маємо бути зібраними і працювати ефективно. Ми бачимо, наскільки важливою є координація дій місцевої влади та Уряду. Ми вас чуємо, дослухаємося до вас і готові діяти спільно, щоб надавати нашим людям усе необхідне. Це велика робота, і ми з нею впораємось», — резюмувала Ірина Верещук.