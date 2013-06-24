Цьогорічний Фестиваль присвячений проектам у сфері оборони й безпеки держави. Про це повідомляє Урядовий портал.

В його межах пройшов Міжнародний форум «Інтернаціональна підтримка інноваційної трансформації України» за участі представників України, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Японії, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії, Португалії, Швейцарії.

Головною подією став Конкурс інноваційних стартап-проектів, що можуть бути обрані для подальшого інвестування або грантової підтримки.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук виступила на форумі з вітальним словом.

«На виклики маємо відповідати інноваціями. Нам необхідна синергія держави, українських виробників та міжнародних партнерів. Аби забезпечити стабільний приріст інновацій в оборонному секторі», – наголосила посадовиця.