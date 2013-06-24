Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону наголосила, що закликає міжнародних донорів зосередитися на поточних проектах, зокрема підготовці до зимового періоду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Українці вже вдруге готуються до зими в умовах повномасштабної війни. Тому держава потребує усіх можливих видів підтримки для успішного проходження опалювального сезону.

Віце-прем’єр-міністр зауважила, що підтримувати довгострокові проекти, які, зокрема, стосуються працевлаштування і житла для ВПО, – важливо. Однак наразі варто зосередитися на поточних питаннях, які потребують якнайшвидшого вирішення.

За її словами, важливим завданням зараз є гуманітарне реагування. Це формування необхідних резервів у громадах. Зокрема, паливної деревини, обігрівачів, теплих речей і продуктових наборів. Тому цієї зими обов’язково мають реалізовуватися ті самі проекти, які були минулого року.

«Перш за все ми маємо пройти цю зиму та забезпечити комфорт і безпеку наших громадян. А далі – рухатися вперед і розвиватися», – резюмувала очільниця Мінреінтеграції.