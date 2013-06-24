Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони для захисту своїх міст, у яких розташована стратегічно важлива інфраструктура, зокрема й та, що забезпечує експорт аграрної продукції на світовий ринок. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками ЗМІ після переговорів із Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві.

Володимир Зеленський переконаний, що захист портової інфраструктури України здатні забезпечити такі системи, як SAMP-T і Patriot: «Я домовлявся з Еммануелем Макроном і Джорджею Мелоні, є системи SAMP-T. Вони чудово працюють. Якби в нас були додаткові системи, вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не лише портову. Або це системи Patriot».

Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави повідомив, що після виходу росії з угоди щодо функціонування чорноморської зернової ініціативи, яку вона раніше уклала з ООН і Туреччиною, Україна почала працювати на різних рівнях для продовження дії «зернового коридору». Питання його функціонування заплановано обговорити із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє ОП.

На переговорах глава держави поінформував Прем’єр-міністра Ірландії про російські удари по портовій інфраструктурі, яку використовують для експорту української агропродукції.

«Такі удари російських терористів — не лише по нашій країні, а й по глобальній стабільності. І надзвичайно важливо, щоб кожна країна світу, яка прагне миру, захисту нормального життя на всіх континентах, чітко й недвозначно засуджувала російський терор і брала участь у спільних зусиллях для подолання агресії. Так, як зокрема Ірландія бере участь у таких спільних зусиллях», — наголосив Президент.

Він подякував народу Ірландії за прихисток українців, які рятувалися від війни: «Ірландія прихистила 86 тисяч українців, надала їм допомогу із житлом, фінансами, доступом до освіти й медицини. І це дуже важливо».

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову й політичну взаємодію, спільні кроки, які могли б посилити Україну в захисті від агресії росії.

«Ірландія вже надала нам нелетальну допомогу на понад 170 мільйонів євро, активно долучилася до процесу розмінування. Це також один із наших сьогоднішніх пріоритетів», — зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники зосередили увагу на реалізації формули миру. За словами Президента України, Ірландія вже допомагає реалізовувати конкретні пункти, зокрема щодо притягнення до відповідальності всіх політичних і військових керівників рф, винних у воєнних злочинах проти України. Також обговорили питання створення справедливого компенсаційного механізму, який дав би змогу спрямувати активи російського агресора на компенсацію завданої Україні шкоди.

Потім співрозмовники обговорили наступний, 12-й пакет санкцій ЄС проти росії, пріоритетом якого має стати позбавлення агресора можливості продовжувати виробництво ракет, а також персональні санкції проти представників керівництва «росатому».

Лео Варадкар запевнив, що Ірландія допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно, і далі надаватиме фінансову, практичну й політичну допомогу. «Україна переможе, Україна відновиться й відбудується. Ми надаватимемо практичну й дипломатичну допомогу Україні для реалізації її цілей, а також для реалізації мирного плану», — сказав він.

Прем’єр-міністр Ірландії висловив переконання, що майбутнє України — у Європейському Союзі, і відзначив прогрес нашої держави на шляху євроінтеграції.

У межах зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Тішоком (Прем’єр-міністром) Ірландії Лео Варадкаром зокрема йшлося про відновлення України та участь у цьому процесі ірландського бізнесу. Денис Шмигаль зауважив, що наша держава надасть весь необхідний інвестиційний супровід. Він навів приклад ірландської компанії Kingspan, яка інвестує у свій проєкт в Україні 280 мільйонів євро, та CRH з інвестиціями обсягом 25 мільйонів євро.

Глава українського уряду подякував Ірландії за миттєву допомогу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС: «Цінуємо зусилля ірландського уряду та народу на підтримку нашої держави».

Тішок Ірландії Лео Варадкар зазначив, що його країна стоїть разом з Україною і надалі надаватиме всебічну підтримку, зокрема на рівні міжнародних інституцій.

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