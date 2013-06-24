Ірландія оголосила про виділення додаткових 3 млн євро для роботи Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковені на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформ.

«Сьогодні я оголошую про додаткові 3 млн євро підтримки для роботи Міжнародного кримінального суду, щоб гарантувати його всебічну роботу. Я знаю, що прокурор був тут протягом останніх двох днів. І, звичайно, ми побачимо присутність МКС в Україні протягом багатьох наступних тижнів», - сказав він.

Як повідомлялося, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова та прокурор МКС Карім Хан здійснили спільну робочу поїздкув Бучу на Київщині, де проводиться ексгумація тіл вбитих цивільних.

Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка та вся Київська область були звільнені від російських загарбниківна початку квітня. У звільнених містах та селах зафіксовані масові вбивства росіянами цивільних осіб. Серед уже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох з них зв'язані руки, є сліди катувань, вбиті вони пострілами у потилицю.

Міжнародний кримінальний суд у березні за зверненням 42 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів внаслідок вторгнення рф в Україну.