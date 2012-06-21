У столиці розробили основну концепцію розвитку велосипедної інфраструктури, яка торкнеться практично всіх вулиць міста, а також передмістя, і яку можна буде поступово втілювати в життя протягом 15 років. Її представлять для обговорення громадськості і депутатів Київради вже найближчим часом. Над фундаментальним документом працювали українські й зарубіжні фахівці під егідою департаменту архітектури і містобудування. Що цікавого в концепції?

Доведено

По Києву можна їздити всюди (рельєф місцевості — не перешкода) і в будь-яку погоду. Якщо правильно організувати рух і нанести розмітку, то їзда на двоколісному буде безпечною. Пересування на велосипеді — корисне для здоров'я і позбавляє стояння у пробках.

Пропонується

Створити поетапно маршрути, в першу чергу — магістральні і рекреаційні. Магістральні веломаршрути зв’яжуть віддалені райони Києва з центрами тяжіння людей (торгові та розважальні центри) в радіусі 5—10 кілометрів.

Підвізні маршрути повинні зв’язати віддалені житлові масиви зі станціями метро і транспортними пересадковими вузлами, де будуть організовані перехоплюючі велопаркінги. Такі маршрути можуть бути довжиною в 2—4 км.

Другорядні маршрути обладнають після магістральних, це в основному проїзди всередині кварталів житлових масивів.

Рекреаційні маршрути почнуть створювати в першу чергу. Частина з них уже «обкатана» на міських велопробігах і знайома більшості столичних велосипедистів.

Головний рекреаційних маршрут довжиною 52 кілометри проляже від Європейської площі через Труханів острів, острів Муромець, до озера Алмазне і парку «Перемога». А далі — до Гідропарку, Дніпровської набережної.

Північний маршрут: від Пущі-Водиці через село Мощун, Межигір’я до траси на Вишгород.

Південний маршрут: від Феофанії через Національний виставковий центр до Голосіївського парку.

Південно-дніпровський маршрут: від Набережно-Корчуватської, через острови Галерний і Жуків до вулиць Новопирогівської і Лютневої.

Маршрути в приміській зоні планують зробити довжиною не більше 25 км. Ними зручніше за все буде зв’язати Бровари зі станцією метро «Чернігівська», Бориспіль (а також села Гора, Щасливе) зі станцією метро «Бориспільська». Васильків, Глеваху, Малютинку, Боярку, Тарасівку, Вишневе — зі станцією метро «Теремки ». Бортничі, Гнідин, Вишеньки — зі станцією метро «Бориспільська». Ірпінь — зі ст. метро «Академмістечко». Вишгород — з вулицею Богатирській і станцією метро «Героїв Дніпра».

Після реалізації концепції Київ матиме 1100 км транспортних «велосипедних магістралей», 152 км — приміських, 124 км — рекреаційних.

Вечірній Київ 