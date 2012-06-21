У столиці розробили основну концепцію розвитку велосипедної інфраструктури, яка торкнеться практично всіх вулиць міста, а також передмістя, і яку можна буде поступово втілювати в життя протягом 15 років. Її представлять для обговорення громадськості і депутатів Київради вже найближчим часом. Над фундаментальним документом працювали українські й зарубіжні фахівці під егідою департаменту архітектури і містобудування. Що цікавого в концепції?
Доведено
По Києву можна їздити всюди (рельєф місцевості — не перешкода) і в будь-яку погоду. Якщо правильно організувати рух і нанести розмітку, то їзда на двоколісному буде безпечною. Пересування на велосипеді — корисне для здоров'я і позбавляє стояння у пробках.
Пропонується
Створити поетапно маршрути, в першу чергу — магістральні і рекреаційні. Магістральні веломаршрути зв’яжуть віддалені райони Києва з центрами тяжіння людей (торгові та розважальні центри) в радіусі 5—10 кілометрів.
Підвізні маршрути повинні зв’язати віддалені житлові масиви зі станціями метро і транспортними пересадковими вузлами, де будуть організовані перехоплюючі велопаркінги. Такі маршрути можуть бути довжиною в 2—4 км.
Другорядні маршрути обладнають після магістральних, це в основному проїзди всередині кварталів житлових масивів.
Рекреаційні маршрути почнуть створювати в першу чергу. Частина з них уже «обкатана» на міських велопробігах і знайома більшості столичних велосипедистів.
Головний рекреаційних маршрут довжиною
Північний маршрут: від Пущі-Водиці через село Мощун, Межигір’я до траси на Вишгород.
Південний маршрут: від Феофанії через Національний виставковий центр до Голосіївського парку.
Південно-дніпровський маршрут: від Набережно-Корчуватської, через острови Галерний і Жуків до вулиць Новопирогівської і Лютневої.
Маршрути в приміській зоні планують зробити довжиною не більше
Після реалізації концепції Київ матиме