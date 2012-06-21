Для того щоб прибути до 18 центрів проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань, підлітки повинні перетнути лінію зіткнення, причому зробити це завчасно, бо такий шлях вимірюється не лише в кілометрах. Напередодні Головне управління розвідки України повідомило, що «військові комісаріати і так звані «правоохоронні органи» ОРДЛО прагнуть максимально обмежити виїзд за межі «республік» молодих людей для продовження навчання. Для цього використовують методи залякування невизнанням дипломів, отриманих у вишах України, відкриття кримінальних справ за дрібні правопорушення із забороною покидати місце проживання до завершення вступної кампанії у 2017 році», — йдеться в повідомленні у Фейсбуці.
Також наголошується, що для виїзду з окупованих територій потенційним призовникам потрібно мати велику кількість довідок, отримання яких спеціально ускладнюють. Водночас т. зв. «рада міністрів» самопроголошеної «ЛНР» затвердила програму фінансування перевезення випускників загальноосвітніх установ для участі в Єдиному державному іспиті в РФ.
Для дітей, які твердо мають намір отримати українські документи про освіту та продовжити навчання в українських вишах, таке рішення стає першим в житті актом громадянської мужності.
«Для успішного проведення ЗНО в області відпрацьовано чіткий механізм взаємодії структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Луганського прикордонного загону, Луганського обласного вузла спеціального зв’язку, — розповів директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Юрій Стецюк. — Ми провели заходи для сприяння прибуттю на пункти тестування випускників з тимчасово непідконтрольних українській владі територій. Абітурієнтів, які повідомили, що їм ніде розміститися, безкоштовно забезпечують житлом на час проходження ЗНО».
Загалом на Луганщині для участі в ЗНО зареєструвалися 3894 особи. З них 3067 випускників шкіл цього року, 187 випускників професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I—II ступенів, 640 випускників минулих років.
Леонід МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»