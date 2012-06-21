Презентацію серії арт-плакатів «Військова еліта Української революції 1917—1921 років» готує Український інститут національної пам’яті до Дня захисника України. До набору входить 12 постерів із зображенням історичних постатей, що стояли біля витоків української армії, яка творилася в горнилі визвольних змагань. Серед них — представники усіх родів військ: від піхоти до авіації. Серед героїв серії є і жінка.
Ідею арт-плакатів інститут втілив спільно з Громадським об’єднанням «Експертний корпус». «Ця ідея виникла від безвиході. Можна досхочу розповідати про героїв Української революції, але якщо ти не можеш їх показати, «бо не збереглися світлини», «бо немає якісних фото» тощо — це марна справа в нашій супервізуальній ері. Усі постаті, які отримують популярність, мають сучасне візуальне втілення — чи то Людина-Павук, чи Микита Кожум’яка», — розповідає одна з координаторів «Експертного корпусу» Настя Сніжна.
Втілити ідею на папері взявся художник Михайло Дяченко, відомий своїми роботами над серіями плакатів із зображенням сучасних військових, волонтерів та бранців Кремля. Науковим консультантом серії «Військова еліта Української революції 1917—1921 років» виступив відомий реконструктор Владислав Куценко.
Арт-плакати «Військова еліта Української революції 1917—1921 років» стали продовженням серії проектів інституту, присвячених темі війська й військовим традиціям. Раніше широкій громадськості було презентовано виставку «Воїни. Історія українського війська», яка розповідає про історію військових формувань України від часів Русі до сьогодення, та комплекти постерів «Воїни. Історія українського війська» для поширення серед військових частин і навчальних закладів, повідомили в Українському інституті національної пам’яті.
«Цьогоріч ми вирішили продовжити тему. Адже боротьба українців за свободу в минулому — це надзвичайно цінний досвід сьогодні, коли знову доводиться обстоювати незалежність і територіальну цілісність зі зброєю в руках. Українська революція 1917—1921 років подарувала нащадкам цілу когорту вояків та командирів, патріотів і професіоналів, які можуть бути прикладом для виховання нинішніх солдатів та офіцерів», — зазначила начальник управління популяризаційно-просвітницької роботи УІНП Олена Халімон.
Презентація арт-плакатів відбудеться 13 жовтня в Києві під час фестивалю «Історія:UA». Там також відбудеться презентація дитячої настільної гри «УПА — відповідь нескореного народу», книжки «Усна історія українсько-російської війни», а також проекту «Відеоісторія» (теми: «Як творилася держава. Українська революція 1917—1921 рр.» та «За що боролася Українська повстанська армія»).
Відділ новин
«Урядового кур’єра»