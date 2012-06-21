Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
«Укрпошта» бере участь у конкурсі кращих марок європейського континенту, що має назву «PostEurop». На ній зображено історичного персонажа — реального листоношу Федора Фекету, який народився наприкінці 18-го століття і все життя розносив пошту жителям села Тур’я-Ремети, що нині входить до Перечинського району Закарпатської області.
Більш ніж 30 років Фекета пішки йшов від села до Ужгорода й повертався назад із листами та іншою кореспонденцію. Щодня долав півсотні кілометрів, вважаючи доставку пошти своїм прижиттєвим призначенням. За добросовісне служіння громаді сільчани називали його Послом, а після смерті встановили пам’ятник, вмонтувавши в стіну церкви. Нині у районному центрі — місті Перечин Федорові Фекеті встановлено великий пам’ятник із бронзи.
Конкурс, у якому бере участь «Укрпошта», має назву «Давні поштові маршрути». До участі в ньому презентовано 50 кращих марок з усієї Європи. За перемогу змагаються Франція, Ісландія, Росія, Вірменія, Німеччина, Греція, Австрія, Латвія, Бельгія, Угорщина та інші країни. Завершиться змагання наприкінці першої декади вересня.
Українці можуть посприяти перемозі національної марки: віддати свій голос за марку з листоношею Федором Фекетою можна за наступним посиланням: posteurop.org/europa2020.