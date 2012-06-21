Фотоальбом-каталог «Вітання з Буковини. Міста, села та жителі краю на старовинних поштівках» укладено на основі особистої колекції начальника Чернівецької митниці ДФС Миколи Салагора, яку він збирав десятки років. Таке у головного митника області несподіване хобі — вивчати історію краю, зокрема рідної Глибоччини. Листівки в цьому на поміч. Адже вони не тільки засіб зв’язку, повідомлень, привітань, а ще й фотофакти та ілюстрації побуту буковинців, етнографії цієї землі, архітектури її міст і сіл. Вони в деталях, почасти надзвичайно цікавих, розповідають про уподобання краян, облаштування помешкань, манеру спілкування, про моду тих часів, особливості народних строїв. За ними можна вивчати розбудову Чернівців, простежити становлення архітектурних ансамблів міста.
— Поштові листівки, а їх у книжці понад півтисячі, мають величезне історико-культурна і топографічне значення, дають змогу робити унікальні етнографічні висновки, — каже Микола Салагор. — Особливо ціную примірники із зображенням видатних особистостей, які творили історію України і Буковини зокрема