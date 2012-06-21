Усвідомлення цього приходить після ознайомлення з виданням Юрія Коржова «Ташань. Історія та родовідна книга села Переяславського краю», що вийшла цього року в серії «Краєзнавча бібліотека Переяславщини». Його рекомендовано до друку рішенням вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, що визначає високий науковий рівень. Серед значної кількості краєзнавчих досліджень про Переяславщину це виокремлюється комплексним використанням у ньому величезної, раніше не знаної джерельної бази, яка дала авторові змогу створити книжку цікавою не лише краєзнавцям і широкому читацькому загалові, а й науковцям, історикам, археологам, викладачам вишів.
Село Ташань одне з 27 тисяч поселень, що має тисячолітню історію, пов’язану з героїчними і трагічними подіями в літописі нашої країни.
У зверненні до читачів Юрій Коржов зазначає: «Наші батьки, діди, прадіди, прапрадіди… Що ми знаємо про них? У кращому разі можемо згадати імена двох-трьох поколінь, а далі? Однак те, що зберегла для нас історія, дає змогу вивчити родоводи до десятого коліна, а то й глибше. Треба тільки захотіти займатися вивченням свого родоводу — історії окремого роду, окремої родини. Нам є ким пишатися, є про кого пам’ятати».
Поставивши таку мету, Юрій Коржов розшукав в архівах України матеріали про історію Ташані та її жителів, крок за кроком відкрив загадкову та прекрасну минувшину давньоруського поселення, часів Хмельниччини, періоду XVIII—XIX сторіч. Відобразив і події ХХ століття: загибель у світових війнах сотень ташанців, розкуркулення, колективізація, Голодомор 1932—1933 років, перетворення вільних селян на рабів, що не мали навіть паспортів країни, в якій жили під гаслом будівництва комуністичного раю, від’їзд великої кількості працьовитих талановитих ташанців у пошуках кращої долі. Зі сторінок книжки постають легендарні постаті земляків.
Видання засвідчує, що завдяки пам’яті не розривається ниточка, що зв’язує покоління в одну велику українську родину, поєднує минуле з майбутнім.
Анатолій ДЕНИСЕНКО,
кандидат історичних наук,
для «Урядового кур’єра»