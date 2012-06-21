Днями в межах історико-меморіального проекту «Місця пам’яті Української революції» до етнографічного комплексу в селі Вершина Друга Більмацького району Запорізької області завітали члени обласної науково-редакційної групи. Три роки тому з ініціативи учасника Революції гідності викладача права Василя Скрибця тут засновано громадське формування з охорони правопорядку «Берда». З перших днів АТО добровольці стояли на блокпостах на східних кордонах Запорізької області, відправили на фронт десятки тонн гуманітарних вантажів, ремонтували військову техніку, допомагали госпіталю й частинам української армії. Серед багатьох самооборон, що сформували після перемоги Майдану в містах і районах області, «Берда» єдина, що досі діє, уникаючи розколів і внутрішніх чвар.
Активісти спільно з головою Смирновської громади Олександром Романюком з’ясували, що в грудні 1920 року в місцевій церкві Успіння Пресвятої Богородиці побував Нестор Махно. Вирвавшись з оточення червоних під Токмаком, він прямував на визволення Бердянська. Страх радянської влади перед легендарним отаманом був настільки великим, що місцеву церкву зруйнували 1983 року, напередодні краху комуністичного режиму. Цей об’єкт подано до загальнодержавного реєстру місць Української революції, який готує Український інститут національної пам’яті. Василь Скрибець мріє збудувати тут дерев’яну капличку. За словами заступника директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександра Зубченка, обласна влада допоможе з оновленням меморіальної дошки.
Поряд з руїнами церкви більмацькі патріоти відкрили пам’ятник жертвам комуністичного терору — єдиний в області за останні роки. Голодомор, розкуркулювання, колективізація забрали життя багатьох селян, проте відомі імена лише трьох простих колгоспникiв, яких заарештували і розстріляли за надуманими звинуваченнями.
Окрасою села став народний музей, створений у колишньому зерносховищі. У його колекції багато унікальних речей: зразків зброї й амуніції, ткацького начиння XVII—XVIII століть, археологічних знахідок давніх епох, землевпорядних документів дореволюційної Росії. Окрему експозицію присвячено участі жителів району в проведенні АТО, фронтовому волонтерстві, вшануванню загиблих героїв.
Багато уваги команда однодумців приділяє розвитку зеленого туризму. Неподалік витоків річки Берда вершинці збудували місток закоханих із вітряним млином, стилізовані пам’ятники першим поселенцям, географічним координатам села і придорожньому колодязю.