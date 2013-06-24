Від початку російської агресії в Україні Міністерство цифрової трансформації створило ІТ-армію, яка об’єднала ІТ-фахівців з України та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті. Про це повідомляє Урядовий портал.
ІТ-армія щодня атакує всі сфери росії:
- ресурси державних установ;
- великі корпорації;
- операторів зв’язку;
- банки;
- кредитні спілки;
- сервіси електронного цифрового підпису;
- низку побутових сервісів, яким користується населення.
За весь період війни ІТ-армії вдалося атакувати 660 російських ресурсів. Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога. А також різними цифровими каналами поширюємо для населення країни агресора жорстоку правду про звірства, які вчиняють їхні нелюди в Україні.
Якщо вмієте атакувати вебсайти та класти на лопатки портали та сервіси — вступайте до лав Cyber ARMY of Ukraine.