Від початку російської агресії в Україні Міністерство цифрової трансформації створило ІТ-армію, яка об’єднала ІТ-фахівців з України та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті. Про це повідомляє Урядовий портал.

ІТ-армія щодня атакує всі сфери росії:

ресурси державних установ;

великі корпорації;

операторів зв’язку;

банки;

кредитні спілки;

сервіси електронного цифрового підпису;

низку побутових сервісів, яким користується населення.

За весь період війни ІТ-армії вдалося атакувати 660 російських ресурсів. Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога. А також різними цифровими каналами поширюємо для населення країни агресора жорстоку правду про звірства, які вчиняють їхні нелюди в Україні.

Якщо вмієте атакувати вебсайти та класти на лопатки портали та сервіси — вступайте до лав Cyber ARMY of Ukraine.