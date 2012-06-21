Італійський виробник ювелірних виробів Bulgari відкрив найбільшу в Європі фабрику з випуску прикрас в італійському регіоні П’ємонт.
Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає «Інтерфакс-Україна».
На виробничому комплексі площею 15 тисяч квадратних метрів працюють близько 400 співробітників, а до 2020 року планується розширити штат до 700 осіб.
Крім того, при фабриці відкрита ювелірна школа, розрахована більш ніж на 40 студентів; наразі тут вже навчається 21 особа.
Комплекс розташований в комуні Валенца, яка традиційно вважається центром ювелірної галузі Італії. Компанія наголошує, що нові виробничі корпуси були побудовані з дотриманням високих стандартів екологічності та енергоефективності.
Очікується, що на новій фабриці будуть вироблятися прикраси для найвідоміших колекцій Bulgari, зокрема лінії B.zero1, Serpenti, Diva, BVLGARI-BVLGARI і Parentesi.
Компанія Bulgari була заснована в 1884 році в Римі. У 2011 році її придбала група LVMH.
Крім прикрас, компанія випускає годинники і парфумерію, а також володіє мережею готелів спільно з Marriott.