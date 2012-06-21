Італія, що відстає від інших європейських країн за темпами зростання ВВП, є неперевершеним лідером у сфері виробництва морозива.
Минулого року тут вироблено 595 мільйонів літрів морозива, що відповідає приблизно 6,8 мільярда порцій. На частку Італії припало 19% усього морозива, виготовленого в Євросоюзі, повідомляє агентство Bloomberg.
Друге місце в ЄС за обсягом виробництва морозива посіла Німеччина з результатом 515 мільйонів літрів.
На території Італії налічується понад 19 тисяч джелатерій – закладів, де продається італійське морозиво (джелато), і щороку їх кількість збільшується. Часто джелатерії є сімейним бізнесом, сукупний обсяг їх продажу становить близько 1,4 мільярда євро на рік. Про це йдеться в дпних італійської торговельної асоціації Confcommercio.
Італія також є лідером в Європі зі споживання морозива: кожен італієць купує в середньому понад 100 порцій морозива на рік, і з огляду на це для експорту мало залишається.
Тому країна посідає лише п'яте місце серед найбільших європейських експортерів морозива. Лідерами в цій категорії є Німеччина та Франція.