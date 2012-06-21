Це за результатами четвертого за сьогодні таємного голосування у Страсбурзі оголосив вже колишній Президент ЄП Мартін Шульц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Я буду президентом для всіх. І я поважатиму усіх членів парламенту та усі політичні групи. Європа може покладатися на мою повну доступність», —звернувся новообраний президент до депутатів.
Новий президент головуватиме упродовж двох з половиною років — до закінчення законодавчого скликання цього парламенту у 2019 році.
ДОВІДКОВО. Антоніо Таяні, італійський політик, 63 роки, член Європарламенту із 1994 року. У 2008-2014 роках обіймав посаду єврокомісара. Із 2014 року був віце-президентом ЄП.