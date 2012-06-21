Найбільша італійська авіакомпанія Alitalia опублікувала нові промо-тарифи для перельотів з Києва в міста Італії зі стикуванням у Римі. Про це повідомляє avianews.com.
Квитки з Києва до Венеції та Пізи можна купити за 164 евро в обидва боки.
Переліт з української столиці в Мілан, Неаполь, Болонью, Турин, Геную і Верону стартує від 174-176 євро туди-назад, в Трієст – від 184 євро, у Флоренцію – від 191 євро.
Продаж квитків триватиме до 5 жовтня на рейси, що виконуватимуться в період з 1 жовтня 2017 по 31 березня 2018 року.
Також промоційні тарифи не поширюються на період польотів з 20 грудня 2017 року по 10 січня 2018 року.
Нагадаємо, 2 травня, італійська авіакомпанія Alitalia повернулася в Україну після дворічної відсутності на ринку.