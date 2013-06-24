9 березня о 16:00 в Будинку Актора (Ярославів Вал, 7) відбудеться Італійський День Дизайну. Цього року він проходитиме уже всьоме і, як зазвичай, одночасно у всьому світі.

За традицією 100 Італійських Посольств світу прийматимуть (особисто або онлайн) 100 італійських дизайнерів і архітекторів, які будуть говорити про італійську креативність та її вплив на повсякденне життя.

Всупереч обставинам, Італійське Посольство в Україні долучиться до світової спільноти Італійського Дня Дизайну і цього разу.

«Італійська творчість відома у всьому світі. Ми віримо, що в найближчому майбутньому цю креативність можна буде використати для створення нових і стійких середовищ для нових поколінь у вільній і світлій Україні» - зауважив Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо ДЗАДЗО.

В співпраці з Інститутом Італійської Культури та Агентством з зовнішньої торгівлі в Італії і італійським спікером архітектором і дизайнером Алессандро Коломбо, Італійське Посольство в Україні проведе невеликі івенти у Києві та Львові.

Алессандро Коломбо народився в Мілані та закінчив Міланську Політехніку. Він відзначений багатьма нагородами, викладає у Політехніках Мілана і Торіно, а з 2016 року Алессандро Коломбо призначений Послом Дня Італійського Дизайну.

Цьогорічна доповідь Алессандро Коломбо буде присвячена темі «Ефективне та надійне освітлення».

«…Коли світло вмикається, будинок оживає. Пристрій, який несе життя в оселю – це Лампа, вигадана, розроблена і вироблена в багатьох варіантах італійськими дизайнерами, з досягненням надзвичайних результатів, отриманням нагород, таких як Compasso d'Oro, найважливішим визнанням у галузі освітлення, але, перш за все, прихильністю громадськості, що складається з людей, які в усіх країнах хотіли, щоб ці пристрої входили в їхні домівки та позначали їх життя. Італійські лампи – настільні, підвісні, підлогові – навіть через десятиліття після їх задуму виробляються та привносять якість свого світла та красу своєї форми в наші домівки, втілюючи найважливіші принципи гарного дизайну. Ця надійність приходить здалеку і поєднує форму світла, тобто красу предметів, із якістю світла, технологією, яка постійно вдосконалюється та оптимізує використання енергії.

Пряма дія світла на предмети має на меті підкреслити не лише важливість лампи як витвору мистецтва, навіть якщо багато ламп є шедевром, а важливість лампи як інструменту, що робить повсякденний внесок в наше життя та оселі, якість, яка повинна жити в моменти великих труднощів, через які ми проходимо, щоб не втратити усвідомлення змісту явищ нашої культури та нашої цивілізації…».

Місцем проведення заходу Будинок Актора був вибраний не випадково, бо його декорував видатний італійський архітектор і дизайнер Еліа Сала. Цікаво зазначити, що він був співавтором і другом Владислава Городецького. В «творчому портфоліо» Еліа Сала оздоблення найвідоміших споруд Києва, які стали невіддільною складовою архітектурного обличчя нашої столиці: Будинок з химерами, Національний банк України, Костел Святого Миколая, Національний художній музей України, Національна опера України, Київський політехнічний інститут.

В програмі заходу: вітальне слово Надзвичайного і Повноважного Посла Італійської Республіки в Україні П’єра Франческо ДЗАДЗО, виступ Директора Італійського інституту культури в Україні Едоардо Крізафуллі, онлайн-вебінар архітектора і дизайнера Алессандро Коломбо та презентація світлової інсталяції на будівлі Посольства Італії від автора Паола Коя. Також в рамках заходу пройдуть виступи «Театру тіней», музичного колективу та буде представлена експозиція відомого українського художника Олександра Клименка.

А ще під час заходу буде об’явлений КОНКУРС СВІТЛОВОГО ДИЗАЙНУ, взяти участь в якому зможуть студенти факультетів дизайну України. Кращі роботи відбиратиме італійсько-українське журі для подальшої популяризації їх в Україні та світі.

Довідково:

День італійського дизайну – щорічний тематичний захід, започаткований у 2017 році Міністерством закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії у співпраці та за підтримки Міністерства культури Італії. Щороку у заході беруть участь видатні особи, які працюють у сфері італійського дизайну та творчості.

*Посольство Італії в Україні розташувалось в історичній будівлі по вул. Ярославів Вал, 32. Свого часу (в липні 1907 року) в цьому будинку мешкала Леся Українка одразу після вінчання з етнографом і фольклористом Климентом Квіткою. Саме в цьому будинку вони провели свій медовий місяць. Збереглося багато фотографій великої поетеси, але найвідоміша з них – це чорно-білий портрет, де на Лесі Українці її улюблена традиційна народна прикраса «силянка». Саме ця прикраса надихнула Паола Коя на створення світлової арт-інсталяції на фасаді Посольства Італії. Сучасна інсталяція на честь видатної української поетеси.