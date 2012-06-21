Уряд Італії надасть 1 мільйон євро для підтримки постраждалих від конфлікту на Донбасі українців. Про це під час прес-конференції у Києві повідомив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, повідомляє УНІАН.
«Ми стежимо за подіями, які відбуваються на сході, і знаємо, наскільки там важко людям і як вони страждають», — сказав посол. За його словами, італійський уряд та агентство зі співпраці виділили для України мільйон євро. Ці гроші буде витрачено на допомогу тим людям, чиє життя зруйнувала війна на Донбасі. Посол повідомив, що 700 тисяч євро з цих коштів буде передано Всесвітній продовольчій програмі ООН, а 300 тисяч — надано Дитячому фонду ООН для реалізації проекту розмінування і на навчальні програми для дітей шкільного й дошкільного віку.
Давіде Ла Чечіліа наголосив, що Італія завжди намагається підтримувати Україну. Зокрема торік італійський уряд надав 250 тисяч євро на проект з охорони здоров’я. Дипломат висловив сподівання, що конфлікт на сході нашої країни буде врегульовано якнайшвидше. «Але найпершим кроком для цього має стати припинення вогню», — конкретизував посол.
Він також заявив, що лише після того, як мінські угоди буде виконано в повному обсязі, а ситуацію на Донбасі врегульовано мирним шляхом з дотриманням принципу поваги до суверенітету України, Росія зможе повернутися до «Великої вісімки». «Доки конфлікт не буде врегульовано, країни G8 не зможуть дати Москві якоїсь відповіді», — продовжив Давіде Ла Чечіліа, додавши, що це питання обговорюють у нормандському форматі, а також у межах ОБСЄ.
Італійський посол розкритикував указ російського президента Володимира Путіна про визнання документів «ЛНР-ДНР». За словами дипломата, цей крок не допомагає врегулюванню конфлікту на Донбасі. «Усі країни визнають український суверенітет, цілісність і незалежність, і країни, які дотримуються цього принципу, не можуть визнати ті паспорти», — наголосив Давіде Ла Чечіліа.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»