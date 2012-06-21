Шевченківську премію з літератури присудили письменнику і видавцю Івану Малковичу. Про це повідомив літературознавець, член комітету Національної премії імені Тараса Шевченка Ростислав Семків на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«Шевченківська з літератури: Іван Малкович», — написав Р.Семків.
Літературознавець також повідомив, що лауреатом премії у номінації «музичне мистецтво» стала Богдана Фроляк (симфонія-реквієм «Праведная душе...», хорова кантата «Цвіт», музичний твір «Присниться сон мені»), у номінації «візуальні мистецтво» — Микола Малишко (проект «Лінія», скульптура), кіномистецтво — Степан Коваль (анімаційний серіал «Моя країна — Україна»).
Зазначимо, І.Малкович отримає премію за книгу «Подорожник з новими віршами».
Як повідомляв УНН, у 2016 році лауреатами Шевченківської премії стали художник Михайло Гуйда, публіцист Левко Лук’яненко, балетмейстер Рад Поклітар, артистка Анжеліна Швачка та режисер Олег Сенцов.