На Рівненщині в обласному перинатальному центрі чи не вперше успішно народила жінка, яка живе з пересадженою ниркою. Дівчинку назвали Меланія, днями вона з мамою поїдуть додому, в село Томашгород Рокитнівського району.
Операцію з трансплантації нирки Людмилі Михалицькій зробили в 21 рік. Донором була її мама, яка й тепер, через чотири роки, не відходить від доньки й допомагає їй. А вдома на них чекає щасливий тато. Усі вони не натішаться Меланією, яка народилася цілком здоровою дівчинкою: її зріст 55 сантиметрів, вага — 3,4 кілограма. Щаслива родина радить жінкам, які хочуть відчути радість материнства, вірити в Бога і лікарів.
До речі, кесарів розтин успішно провела головний лікар перинатального центру Вікторія Єнікеєва.
«Для нашої області це унікальний випадок: зазвичай такі пологи проходять у спеціалізованих закладах четвертого рівня, а наш центр — заклад третього рівня. Загалом перед нами стояли завдання не допустити ускладнень вагітності, щоб дитина народилася доношеною. І головне — не пошкодити капсулу нирки матері. Адже донорський орган перебуває не у природному місці, а розташований в безпосередній близькості до матки. Також ми мусили зробити все максимально швидко, щоб не допустити крововтрати, бо люди з донорськими органами дуже важко сприймають переливання чужої крові», — розповідає Вікторія Миколаївна.
І додає, що для всіх лікарів центру це був унікальний і безцінний досвід, адже на Рівненщині небагато людей з трансплантованими органами. Їх, вочевидь, побільшає, якщо в Україні ухвалять закон «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині».