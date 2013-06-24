У Заводській територіальній громаді Тернопільської області давно знають про надзвичайну міць пісні «Червона калина». Адже в одному із сіл громади в родині місцевого священника народився її автор — український поет, перекладач, журналіст, фейлетоніст, театрально-музичний критик, актор, режисер та громадський діяч Степан Чарнецький.

«Можна сказати, що постать Степана Чарнецького для нашої громади — невичерпне джерело натхнення, — розповідає голова Заводської селищної ради Людмила Павлінська. — Те, що ми пов’язані з такою особистістю, неначе накладає на кожного певний духовний обов’язок: ми не можемо робити того, що зганьбило б його пам’ять. Саме завдяки цьому маємо чималу кількість добровольців на фронті — понад 100 осіб. Це досить багато з огляду на невелику кількість нашого населення — приблизно 7 тисяч жителів. У нас чимало волонтерів — майже кожен допомагає фронту та вимушеним переселенцям».

Завдяки зв’язку з постаттю Степана Чарнецького в Заводській громаді протягом багатьох років особливу увагу приділяли патріотичному вихованню. Ще до проголошення незалежності України, 26 травня 1991 року, в рідному селі Чарнецького Шманьківцях встановили пам’ятник митцеві авторства тернопільця Івана Мулярчука. Тоді ж, у травні, відбувся перший обласний фестиваль мистецтв «Червона калина», приурочений до 110-го дня народження поета. На святкування приїхала дочка поета Олександра Чарнецька-Кучма, а весь стадіон, на якому проходив фестиваль, було вкрито синьо-жовтими прапорами. Із нагоди фестивалю на місці колишнього священницького помешкання місцеві жителі посадили 110 кущів червоної калини. Відтоді фестиваль проводять фактично щороку, збираючи творчі колективи з усієї Тернопільщини.

«Маємо певні плани щодо надання нашому фестивалю статусу всеукраїнського, — веде далі Людмила Павлінська. — Ми обговорювали це з головою обласної адміністрації. Тож постать митця сприятиме економічному зростанню нашої громади».

Із початку повномасштабного російського вторгнення Заводська територіальна громада прийняла понад тисячу переселенців. Більшість із них оселялася у приватних будинках місцевих жителів, які без вагань відчинили для них свої двері. Селищна рада забезпечує переселенців продуктами, а військових — формою та екіпіруванням. Нині майже 170 внутрішньо переселених осіб залишилися в селах Заводської громади, більшість працює, займається різноманітним бізнесом.

Заводську територіальну громаду утворено 2015 року на початку реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Підсумком співпраці громади, Міністерства розвитку громад та територій України і програми Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) тут відбулася масштабна реконструкція школи мистецтв, де багато дітей мають нагоду розвивати здібності й таланти. А на вході до будинку культури висить меморіальна дошка, присвячена талановитому поетові, акторові, громадському діячеві Степану Чарнецькому, а педагоги розповідають учням про видатного земляка, який народився 142 роки тому (21 січня 1881 року). Він і нині піснею «Червона калина» надихає українців до боротьби за волю та незалежність, спонукає наших партнерів допомагати задля перемоги над російським агресором.

Відділ регіональних проєктів та кормережі,

«Урядового кур’єру»