Дніпропетровщина допомагає містам і селам Півдня України. У Херсон прийшли 4 фури з продуктами. Там – вода, борошно, олія, цукор, молоко, консерви, дитяче харчування. А ще – 15 одиниць комунальної техніки та 5 автобусів. Привезли і українські прапори.

«Привезли херсонцям безліч всього з Дніпропетровщини. Все, що знадобиться для відновлення знекровленого, але нескоримого міста. Те, чого потребують люди, які стільки місяців страждали в окупації. І багато-багато наших прапорів. Це найважливіша річ, яка має бути тут», – зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він додав, що допомогу для херсонців збирала вся Дніпропетровщина. Долучилися Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Покров, Тернівка.

«Українці завжди допомагатимуть українцям. До гумконвою з Дніпропетровщини доєднався і Кривий Ріг. Передали понад 20 тонн продуктів, а ще – побутову хімію, генератори, комунальну техніку», – розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У Херсоні відновлюють інфраструктуру. У поміч від Дніпропетровщини – 15 екскаваторів, самоскидів, автовеж. А ще – 5 пасажирських автобусів.

«Нам привезли дуже потрібні Херсону речі. Орки забрали велику частину нашої комунальної техніки. Через це місто – у колапсі. Отримані машини відразу використовуватимемо за призначенням», – сказав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Тут велися бої. Тепер дуже багато треба полагодити. Така техніка якраз буде у нагоді», – сказав водій сміттєвозу Борис із Покрова.

Водій із Дніпра Микола привіз херсонцям автобус, аби вони їздили містом у комфорті.

«Поки їхали навколишніми селами, бачили усмішки людей. Щасливих, що знову вільні. Вони просто світилися, коли бачили нашу колону і техніку, яка допоможе відновлювати місто після орків», – сказав Микола.

Допомогли Херсону і продовольством. Дві вантажівки привезли олію і борошно. Ще дві – воду, рибні та фруктові консерви, тушонку, сіль, молоко, каші, квашену капусту, дитяче харчування.

«Я з хати своєї дивлюся – машини великі. Це гуманітарна допомога всім людям, які вистояли. Ми вистояли!» – поділилася мешканка села Надеждівка Херсонської області Ірина.

Жителька Херсонщини Надія каже, в її селі окупанти витворяли, що хотіли. Кричали, що допомагають, але люди голодували.

«Ми 8 місяців прожили під постійними обстрілами, – поділилася мешканка села Надеждівка Херсонської області Антоніна. – Зараз побачили купу машин із допомогою – немає слів. Це як уві сні».

Гуманітарну допомогу для Херсонщини організувала Дніпропетровська ОВА.