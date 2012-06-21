Спецслужби Росії організовують безлади у Франції та планують аналогічні провокації в інших країнах Європи. Задля цього впродовж останніх років Росія наполегливо намагалася й намагається досі взяти під контроль європейські радикальні громадсько-політичні структури.
«Щорічно на території РФ за безпосереднього організаційного і фінансового сприяння російських спецслужб проводили так звані конференції лідерів правих партій Європи, міжнародні консервативні форуми, збори «глобального революційного альянсу», де ідеологи «руского міра» Олександр Дугін, Сергій Глазьєв та інші озброювали іноземних представників теорією силового повалення європейських демократій. Для набуття «революційного досвіду» радикалів з Європи сотнями вербували для терористичної діяльності у складі незаконних збройних формувань і спеціально вивозили під виглядом фейкових спостерігачів на псевдовибори в анексований Крим і окупований Донбас», — ідеться на офіційній сторінці Служби безпеки України у Facebook.
Сьогодні ті самі радикали під прапорами так званої ДНР та під кураторством співробітників ФСБ і ГРУ російського Генштабу складають уже «практичний іспит», повідомляє УНІАН. «За спиною мирних мітінгувальників вони вдаються до організації безладів та актів насилля у Франції. Але за інформацією СБУ, російські спецслужби мають організувати аналогічні провокації в Бельгії, Німеччині, Іспанії, Болгарії та інших європейських країнах», — сказано в повідомленні.
Як зазначив голова СБУ Василь Грицак, міжнародні кордони не слугують перепоною для російської гібридної агресії. «Брудними методами Кремль руйнує європейську стабільність, бо бачить у ній загрозу для себе», — сказав він.
Прес-центр СБУ оприлюднив фото, на якому двоє чоловіків у жовтих спецжилетах тримають прапор із символікою терористичної організації «ДНР». За інформацією української спецслужби, чоловік ліворуч — Сорлін Фабріс, функціонер так званого інтеграційного комітету «Росія — Донбас», створеного й фінансованого російськими спецслужбами, член так званого міжнародного аналітичного центру «Катехон», який діє під егідою Костянтина Малофеєва (російського бізнесмена, політика, одного з фінансистів «руского міра»). До наглядової ради «Катехону» входять і ідеологи російського «євразійства» радник президента РФ Глазьєв та лідер «Міжнародного євразійського руху» Дугін.
Праворуч на фото — Ксав’є Моро, фейковий «спостерігач» на псевдовиборах в ОРДЛО. Протягом 17 років живе в РФ, громадянин РФ із 2013-го. Засновник «Європейського центру стратегічного аналізу «Стратпол» (складова п’ятої колони РФ у Франції). Функціонер ГО «Восток Франция — Солидарность Донбасс», підконтрольної російським спецслужбам.
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«Урядового кур’єра»