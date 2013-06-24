Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України надійшли грантові кошти обсягом 1,25 мільярда доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. 2023 року Україна отримала вже 6 мільярдів доларів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, а саме: виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої галузі, оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

«Грантова підтримка від Сполучених Штатів у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine — важлива частина забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати і зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності уряду України щодо використання донорських коштів, які надали партнери», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.