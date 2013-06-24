Підрив дамби Каховської ГЕС — найбільший акт екоциду, який росія вчинила з початку повномасштабного вторгнення в Україну. На цьому наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час онлайн-брифінгу для українських та іноземних ЗМІ.

За словами міністра, підрив дамби Каховської ГЕС матиме катастрофічні наслідки. Унаслідок підриву в річку Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн мастила з ризиком подальшого витоку ще більшого обсягу. Пляма нафтопродуктів потенційно може прямувати в Чорне море, в нього може потрапити і певна кількість утворених внаслідок дій росії відходів руйнації. У зоні затоплення опинилися понад 80 населених пунктів, адже дамба Каховської ГЕС утримувала об’єм приблизно 18 кубічних кілометрів води.

Під загрозою знищення 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, і 25 типів оселищ. Окремі екосистеми Україна може втратити назавжди в національних парках «Нижньодніпровський», «Великий Луг», «Кам’янська Січ», «Білобережжя Святослава». Наприклад, національний парк «Нижньо­дніпровський» — це понад 80 тисяч га природоохоронних земель з рідкісними видами біорізноманіття. Тут є Рамсарські угіддя, території, що входять до Смарагдової мережі Європи, тобто визнані найціннішими, які охороняє європейське законодавство. Загалом дев’ять об’єктів Смарагдової мережі (серед них Дніпровсько-Бузький лиман, Чорноморський біосферний резерват, Олешківські піски) та п’ять Рамсарських угідь потенційно перебувають у зоні ураження.

Підірвавши греблю на Каховській ГЕС, окупанти знищили можливість постачання дніпровської води у Крим. Рівень водосховища настільки критичний, що вода просто не потрапить туди Північно-Кримським каналом.

За словами Руслана Стрільця, водним ресурсам орієнтовно завдано шкоди на 2 мільярди гривень. Держекоінспекція ще має підрахувати збитки ґрунтам, об’єктам природно-заповідного фонду, біорізноманіттю, лісовим та іншим природним ресурсам.