Рекорд в ультрамарафоні вирішив установити відомий спортсмен-візочник із Шостки на Сумщині Дмитро Васильцов. Протягом 11 днів він має намір подолати відстань від рідного райцентру до литовського містечка, між якими 1100 кілометрів.
Дмитро Васильцов далеко не новачок у таких заїздах. Завдяки величезній силі духу і завзяттю два роки тому він уже долав половину цієї дистанції від Шостки до Могильова завдовжки 550 кілометрів, а нинішнього літа вирішив подвоїти досягнення. Окрім цього, ставав переможцем марафонських змагань, що проходили в Україні.
На маршруті Дмитра Васильцова, якого супроводжує волонтер Андрій Володін, понад десяток міст і містечок, сільські населені пункти України, Білорусі, Латвії та Литви. З-поміж перших Чернігів, Гомель, Могильов, Орша, Вітебськ, Полоцьк, Браслав, Даугавпілс та інші. Фініш заплановано на 3 серпня: о 16-й годині шосткинець має прибути на центральну площу Вісагінаса.
Заїзд спортсмена присвячено 5-й річниці співпраці організації інвалідів Шостки і спортивного клубу «Вісагінас», зміцненню дружніх зв’язків між Україною і Литвою.