«Досить смертей на залізниці в селі Рогачів!» — з таким гаслом прийшли на сесію Рівненської обласної ради жителі цього села, що за 10 кілометрів від Рівного. Інакше, стверджують, їх не чують.

— Наше село розділене залізницею навпіл, а дороги в нас ніколи не було — лише ґрунтова. Так-от, до школи діти йдуть по колії, маршрутки до нас зовсім не їдуть, тож до найближчого перехрестя теж прямуємо по колії. Чи знаєте, скільки людей загинуло на тій злощасній колії за два останні роки? Восьмеро! Четверо з них — мої родичі, — з болем розповідає житель села Анатолій Казановський.

— Ми вже самі чим тільки можемо ту дорогу мостимо, але все ненадовго, — додають його односельці. — Наша Бронницька сільська рада дотаційна, коштів на дорогу не має, тож і вирішили звернути увагу на вкрай болюче питання в такий спосіб.

Депутати той біль вислухали і звернулися до служби автомобільних доріг із проханням посприяти рогачівцям.

Лише на останній сесії депутатських запитів щодо ремонту доріг надійшло зо два десятки — і всі скеровані до тієї служби. Зрозуміло, що коштів на всіх не вистачить, хоч як би хотілося допомогти всім.

Голова Рівненської районної держадміністрації Володимир Пилипчук вніс ясність: «Ця дорога вже у плані соціально-економічного розвитку району на нинішній рік. Щоправда, коштів на неї поки що не вистачає, але ми готові зробити її в борг». Люди розійшлися.

Та чи так станеться, як обіцяно? До речі, в Рівненському районі ще немає жодної об’єднаної громади: не поспішають тут із децентралізацією. А саме новоутворені громади мають пряме фінансування з держбюджету, зокрема на розвиток інфраструктури.

Чудовий приклад — 650 метрів дороги, яка веде до місцевого пункту пропуску з Білоруссю в селі Переброди Дубровицького району. Місцева об’єднана громада вирішила: ця дорога їй вкрай необхідна.

— Тож і спрямували на ремонт півмільйона гривень власних коштів та ще півмільйона державної субвенції на розвиток інфраструктури, — каже голова Миляцької об’єднаної громади Федір Хлебович. — Як-не-як, а саме ця дорога є, по суті, візитівкою всієї держави. А з таких маленьких сільських доріг і складається наша велика Україна.