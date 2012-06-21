З 10 серпня у столиці діє виключно безготівкова оплата за паркування. Це означає, що паркувальники більше не можуть отримувати готівку від водіїв.
КУПІВЛЯ ТАЛОНІВ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ
Розраховуватися за паркувальне місце відтепер можна лише через:
♦ паркомати;
♦ талони чи абонементи на паркування;
♦ SMS та банківські картки;
♦ спеціальний мобільний додаток.
Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» опублікувало список паркувальних майданчиків, обладнаних паркоматами, а також інструкцію щодо оплати паркування через SMS.
А талони на паркування можна придбати у відділеннях «Укрпошти» – їхня вартість коливається від 5 до 10 грн на годину (залежно від зони паркування), а вартість місячних абонементів становитиме 315-630 грн.
Мобільний додаток розрахований для телефонів з операційними системами iOs та Android.
Відмовитися від отримання готівки за паркування вирішили через корупцію.
«Людський фактор буде мінімізований. Якщо хтось після 10 серпня буде вимагати з вас готівку за паркування, можете сміливо телефонувати в поліцію», – радить киянам мер столиці Віталій Кличко.