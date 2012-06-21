На Донеччині триває реалізація перспективного проекту «Український донецький куркуль», започаткованого обласною владою для підтримки і розвитку підприємництва, малого і середнього бізнесу. Кількість тутешніх малих підприємств, на розвиток яких надають кошти з обласного та міського бюджетів, знову збільшилася після того, як депутати Слов’янської міської ради на недавньому засіданні бюджетної комісії ухвалили рішення надати фінансову допомогу двом місцевим підприємцям — учасникам згаданої обласної ініціативи.
Один із проектів презентувало ТОВ «Промислово-торгова компанія «Схід»: підприємство, що виготовляє керамічні вироби для технічних потреб, має намір налагодити випуск електричних ізоляторів. Потенційні куркулі просять на реалізацію задуманого 500 тисяч гривень, які використають для газифікації та придбання газової печі для обпалювання своєї продукції. Виконуючи головні умови конкурсу, «Схід» береться створити 7 нових робочих місць із середньою щомісячною зарплатою 5 тисяч гривень, а ще гарантує, що півмільйонні витрати на розвиток виробництва ізоляторів окупляться через рік-два.
Ще один проект запропонували переселенці з тимчасово окупованого Донецька, які збираються відкрити у Слов’янську сучасну арт-піцерію для культурного і пізнавального родинного дозвілля жителів міста. Фінансову підтримку автори ідеї планують використати на закупівлю теплового та холодильного обладнання, а також створення у закладі необхідних умов для дітей.
Депутати схвалили обидва проекти. В обласному бюджеті на підтримку і розвиток підприємництва, малого і середнього бізнесу в 2017 році передбачено 140 мільйонів гривень, таку саму суму мають дати міські та районні бюджети Донеччини. Міні-гранти вже отримали майже два десятки місцевих підприємців. Проекти, за які вони беруться, найрізноманітніші: збільшення поголів’я овець і корів на фермі у Волноваському районі, вирощування часнику в Мар’їнському, відкриття швейної майстерні в Бахмуті та автомобільної — у Краматорську, вирощування квітів у модернізованих теплицях в Олександрівці Лиманської громади та інші.