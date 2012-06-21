Китай уклав угоду з Ізраїлем, яка дозволить вивести на ринок найгустонаселенішої країни в світ, ізраїльські технології щодо створення штучного м'яса, пише Qz. Піднебесна страждає від забруднення повітря і, в свою чергу, за допомогою штучного м'яса хоче поліпшити екологічне довкілля в країні.
В Ізраїлі цю угоду називають величезною ринковою можливістю. Договір з китайськими урядовцями може вилитися для ізраїльських компаній у величезні прибутки. Кошторис першого підписаного контракту склав 300 мільйонів доларів. Угода дає право китайським компаніям користуватися ізраїльськими технологіями і допомогою місцевих компаній.
У першу чергу китайський уряд розраховує знизити викиди вуглекислого газу за допомогою нових харчових технологій. Раніше в Китаї влада озвучила намір підштовхнути своїх громадян до того, щоб споживати менше яєць і м'яса. Справа в тому, що тваринництво є однією з головних причин виникнення парникових газів. З ізраїльськими технологіями Китай планує переводити людей на штучне м'ясо, що має привести до зниження рівня викидів. У цьому погляди управлінців з Китаю збігаються з відомим мільярдером Річардом Бренсоном, який вважає, що штучне м'ясо і чиста енергія врятують планету.
Нині лише вісім компаній у світі займаються розробками рішень для промислового виготовлення штучного м'яса. Три з них знаходяться в Китаї – SuperMeat, Future Meat Technologies і Meat the Future. Договір відкриває їм дорогу на новий, готовий до змін ринок. Це дає шанс й іншим компаніям: ринок імпорту м'яса в Китаї у 2016 році склав 10 мільярдів доларів. П’ять інших компаній, які «вирощують» штучне м’ясо, теж зможуть знайти собі місце на цьому ринку, якщо Китай їх пустить. Фахівці вважають, що штучне м'ясо гарантовано знайде тут свого споживача.
Іншу частину компаній можна віднести до Кремнієвої Долини. За останні роки вони також досягли певних успіхів у популяризації та поширенні штучного м'яса. У них інвестували відомі приватні інвестори і цілі фонди. Наразі їх продукти почали з'являтися на полицях магазинів. Наприклад, компанія Beyond Meat, яку фінансує Білл Гейтс, оголосила, що буде постачати своє м'ясо у магазини мережі Safeway – а це 280 магазинів у США. Дослідження показують, що американці вже готові переходити на штучне м'ясо.